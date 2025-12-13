Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Jornal de Notícias revelou que para o coletivo de juízes, presidido por Pedro Vaz, ficaram provadas as altas responsabilidades do patrão da equipa, do então diretor desportivo e ainda do contabilista da equipa, Hugo Veloso, no esquema de doping na equipa que, durante vários anos, dominou as principais provas de ciclismo de estrada profissional em Portugal.

"Resultaram provados praticamente todos os factos constantes da acusação", concluiu o magistrado, considerando que Adriano Quintanilha foi responsável por "engendrar o plano inicial" de aquisição das substâncias ilícitas, as quais depois financiava, com o conhecimento e em conluio com o contabilista Hugo Veloso. Na execução do plano, Nuno Ribeiro punha o doping à disposição dos ciclistas, dando-lhes instruções sobre como o utilizar e indicando "técnicas para conseguirem diminuir as possibilidades" de o mesmo ser detetado.

Para o Tribunal, "passava tudo" por Nuno Ribeiro, "um dos elementos fundamentais do esquema de doping". Contudo, não ficou provado que o ex-diretor desportivo e Adriano Quintanilha usassem da sua "ascendência" sobre os ciclistas para os obrigar a consumir os produtos dopantes. "Não abusaram" do ascendente hierárquico que tinham "sobre os ciclistas para os levar a tomar as substâncias", ressalvou o juiz presidente.

Ainda assim, o tribunal concluiu que "a gravidade dos factos não permite suspender as penas" de Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro. Já Hugo Veloso foi condenado a uma pena suspensa de três anos e quatro meses. Também suspendeu as penas de todos os ciclistas, por considerar que eram "o elo mais frágil desta cadeia de ligação ao doping". Dois arguidos ligados a farmácias envolvidas no esquema foram absolvidos.

