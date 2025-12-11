Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve no dia 4 de dezembro, em Olhão, um cidadão estrangeiro de 55 anos procurado pelas autoridades espanholas.

O homem, antigo diretor-geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, em Avilés, Espanha, foi condenado a oito anos de prisão por crimes de peculato e falsificação, relacionados com a má gestão da instituição entre 2006 e 2011.

O Tribunal Supremo espanhol considerou-o figura central no chamado “Caso Niemeyer”, um esquema de ilícitos financeiros que envolvia o desvio de fundos da instituição para benefício próprio, da família e amigos, recorrendo a documentos falsos para simular legalidade.

O detido foi apresentado ao Tribunal da Relação de Évora, aguardando agora o processo de extradição para Espanha.

