O advogado de 38 anos foi apanhado em flagrante durante uma busca à sua residência, onde foram encontrados ficheiros que documentam os crimes, a notícia é avançada pela CNN. Parte dos abusos e do acesso a conteúdos ilegais terá ocorrido a partir do seu gabinete no Ministério da Justiça, onde trabalhou entre 2023 e 2024.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Paulo Abreu dos Santos era também assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogado numa sociedade conceituada, Ana Bruno & Associados, que entretanto retirou todas as referências à sua colaboração.

As vítimas identificadas tinham entre 4 e 14 anos, e alguns atos eram filmados pelo próprio com telemóvel. A investigação contou com o apoio de uma monitorização internacional de crimes sexuais contra menores, iniciada nos Estados Unidos e focada em plataformas como Signal e Telegram.

O caso está a ser acompanhado pelo DIAP de Lisboa, e o tribunal determinou a prisão preventiva enquanto decorrem diligências para apurar toda a extensão dos crimes.

__

