A edição deste ano distingue-se também pela estreia do Troféu Ventos da Macaronésia, uma iniciativa pioneira que pretende agregar e dinamizar a atividade náutica entre os arquipélagos atlânticos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, promovendo a criação de um circuito rotativo bienal com dimensão internacional.

“Entendemos que este é um excelente produto para a promoção da região, e por isso surgiu o desafio de criar um novo troféu — os Ventos da Macaronésia — que pretende criar uma dinâmica náutica entre arquipélagos e afirmar o mar como um espaço de ligação e de inclusão”, afirma Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira.

A realização do evento conta com o apoio de 10 embarcações técnicas de clubes parceiros e com o contributo de várias entidades chave, nomeadamente a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, que viabiliza os postos de amarração na Marina do Porto Santo, assegurando condições essenciais à operação da prova.

Para Bárbara Spínola, diretora regional de Turismo, “a realização deste campeonato, envolvendo embarcações e velejadores de várias regiões, constitui uma excelente oportunidade para reforçar a visibilidade internacional da região, dinamizar a nossa economia azul e contribuir para o aumento da procura turística, com benefícios claros para a hotelaria, restauração, transportes, serviços e todo o tecido económico regional”.