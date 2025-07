Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A bordo seguiam três pessoas, Rodney Conover, de 60 anos, e Madison Conover, de 23, ambos do Tennessee, e Kurt Enoch Robey, de 55, do Utah, que foram encontradas sem vida, confirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Gallatin, conta a CNN.

O avião, uma versão do Piper Cherokee (monomotor de pequena dimensão), partiu do Aeroporto de West Yellowstone na noite de quinta-feira, mas nunca chegou ao destino. Na tarde de sexta-feira, o Departamento de Transportes dos EUA alertou as autoridades locais para o desaparecimento da aeronave.

Minutos depois, foram enviados dois aviões de busca que, com base na localização fornecida pelo smartwatch de um dos passageiros, conseguiram encontrar os destroços numa zona de floresta densa a sul da localidade de West Yellowstone. Equipas terrestres avançaram pela área montanhosa e confirmaram a morte dos três ocupantes, cujos corpos foram posteriormente transportados por via aérea para o gabinete do médico legista.

As condições meteorológicas na altura incluíam ventos fortes e temperaturas baixas durante a noite. A causa do acidente está a ser investigada pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

O xerife Dan Springer expressou as suas condolências às famílias das vítimas.