O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska chegaram a Dublin para a primeira visita oficial à Irlanda, onde foram recebidos pela Presidente Catherine Connolly e pelo Primeiro-Ministro Micheál Martin. A Irlanda aprovou um pacote de ajuda financeira à Ucrânia, com 100 milhões de euros para apoio militar não letal e 25 milhões de euros para necessidades energéticas. Zelensky agradeceu o acolhimento dos refugiados ucranianos e o apoio contínuo do país.
2 dez 2025 14:42
