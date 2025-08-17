Através das redes sociais, a presidente da Comissão Europeia revelou que aceitou o convite de Zelensky para estar presente no encontro e adiantou que “outros líderes europeus também se juntarão".
Um encontro que deveria ser 'a dois', passou a ser - até agora - um encontro 'a oito'. O presidente norte-americano terá convidado sábado os líderes europeus a estarem presentes na Casa Branca, em Washington, amanhã, segunda-feira. Mas este domingo, a líder da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, divulgou que ia acompanhar o presidente ucraniano na viagem e que outros líderes seguiriam junto.
Emmanuel Macron, presidente de França , e Alexander Stubb, presidente da Finlândia, juntam-se ao chanceler alemão, Friedrich Merz, à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen na comitiva que irá ladear o presidente ucraniano num local onde outrora não foi feliz: a Casa Branca.
Também Mark Rutte, secretário-geral da NATO, e Ulf Kristersson, primeiro-ministro sueco, tal como Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, confirmarem a presença no encontro.
