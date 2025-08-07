Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O museu imersivo, Wondersense, explora os cinco sentidos com experiências sensoriais, artísticas e tecnológicas. Os participantes podem explorar salas dedicadas aos sentidos, cujo percurso foi concebido com recurso a ferramentas de inteligência artificial como instrumento criativo, revela o comunicado enviado às redações.

O tato é explorado através de superfícies e estruturas em movimento, o olfato é explorado através de aromas "enigmáticos", o som transforma-se com "vozes distorcidas por tubos interativos", a visão é "desafiada" por espelhos, luzes e padrões cromáticos, por último, o paladar é testado através de "pequenas provocações gustativas". No comunicado enviado à imprensa, destaca-se ainda a piscina de bolas, uma sala de balões e outras instalações lúdicas e zonas cenográficas.

O espaço tem a assinatura do grupo Marques Soares ocupa um total de quase dois mil metros quadrados e segundo o CEO da Wondersense, Vasco Antunes, disse na nota enviada às redações "nasce de uma vontade clara: criar um lugar onde possamos desligar do digital e voltar a sentir o mundo com todos os sentidos. Queremos que esta experiência deixe uma marca emocional real e duradoura".

Acrescenta que quer tornar o museu num "novo marco cultural na cidade" tanto para turistas como para a comunidade local. E pretende colmatar a falta de ofertas para dias de chuva, sobretudo, no centro da cidade.

O museu está aberto diariamente, das 10h00 às 19h00, com bilhetes disponíveis através do site oficial ou diretamente no local. A entrada é gratuita para crianças até aos quatro anos.