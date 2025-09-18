Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido não está a ser certamente como o Presidente dos EUA esperava. O líder dos Estados Unidos chegou quarta-feira a Londres e à sua espera tinha inúmeras manifestações contra a sua estadia neste país, além de provocações, como fotografias e projeções de vídeo do seu relacionamento com Jeffrey Epstein, o magnata norte-americano condenado por tráfico e abuso sexual de menores.

O mais polémico foi mesmo na noite que antecedeu a sua chegada, quando à porta do Castelo de Windsor, foi colocado um vídeo de 400 metros quadrados, ilustrando uma fotografia de Trump ao lado de Epstein, nos anos 90.

Isto surgiu também depois de há uns dias o embaixador britânico em Washington ter sido demitido após ter sido revelado que manteve contatos com Epstein, mesmo depois de este ter sido condenado e preso. Este despedimento terá mesmo irritado...Trump, alegadamente por não ter sido informado pelo primeiro-ministro Keir Starmer sobre o seu afastamento.

Uma visita algo conturbada, esta de Trump ao Reino Unido, que do lado do governo britânico também está a provocar polémica, sobretudo após as fotos que surgiram nas redes sociais entre o líder norte-americano e Nigel Farage, o líder do partido Brexit, visto como um possível sucessor de Keir Starmer.

Polémicas à parte, houve também direito a uma receção "à altura da presidência norte-americana", como salientou o Ministério da Defesa britânico.

"A mais grandiosa das boas-vindas, para os aliados mais próximos. As Forças Armadas do Reino Unido mantêm a sua reputação de cerimonial de classe mundial com 1.300 militares a participar numa grande receção de Estado ao Presidente dos EUA, Donald J. Trump. A escala e o espetáculo da cerimónia são inéditos para uma visita de Estado - e ainda há muito mais por vir", lê-se.

E houve também direito a manifestações pró-Trump. A maioria foram contra, é certo, mas no centro de Londres algumas centenas de pessoas, a grande maioria norte-americanos radicados na capital britânica, reuniram-se para manifestar o seu apoio a Donald Trump. Denominados como "super fãs" do líder norte-americano, juntaram-se junto ao castelo de Windsor, onde Trump foi recebido pelo Rei Carlos III.

Certo, contudo, é que ninguém viu, presencialmente, Donald Trump sem ser nas redes sociais oficiais do governo e da monarquia britânica.

