“A AIRV pediu uma Assembleia Geral, devido ao seu desconforto quer com o modelo de governação, quer com o modelo de gestão. Vamos discutir o futuro com os sócios”, afirmou, acrescentando que “esta discordância já dura há algum tempo”.

Com a Assembleia Geral marcada para o próximo dia 30, João Cotta optou por não dar mais informações.

“Se o futuro passar pela saída da AIRV, passará, mas tem de ser uma saída negociada com os outros sócios”, de “uma forma transparente”, frisou.

Criada em 2016, a Viseu Marca é uma associação de marketing territorial e de ‘branding’ que tem o capital social dividido pela AIRV (48%), Câmara de Viseu (48%) e Associação Comercial do Distrito de Viseu (4%).

Questionado pelos jornalistas no final da reunião pública da Câmara de Viseu, o seu vice-presidente, João Paulo Gouveia (PSD), disse apenas que está marcada uma Assembleia Geral.

Mas, para os vereadores do PS, trata-se de uma “morte anunciada” da Viseu Marca que, segundo refere no seu sítio da Internet, foi criada para “criar competências locais e regionais de marketing territorial, contribuindo para promover e valorizar a marca da cidade e região, os seus atributos turísticos, os seus talentos humanos criativos e grandes acontecimentos culturais e económicos, como a Feira de São Mateus”.

O vereador socialista João Azevedo referiu aos jornalistas que o que está em causa “é a gestão, o planeamento e a organização da Viseu Marca, a preparação dos eventos que quer fazer”.

“Estamos em junho e não há apresentação nem votação das contas de 2024. Há uma relação de grande desconfiança entre as partes”, frisou.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Viseu Marca, Pedro Alves, garantiu que “as contas estão prontas e vão a reunião do conselho fiscal na próxima segunda-feira”.

“Habitualmente já estariam aprovadas, simplesmente houve situações que nós tínhamos de esclarecer e estão esclarecidas. Foi um problema operacional que se resolveu”, explicou.

Quanto à possível saída da AIRV, Pedro Alves considerou que “esse é um problema dos associados”.

“Se a AIRV quiser sair, a AIRV sabe como é que entrou e como é que tem de sair”, acrescentou.