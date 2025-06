A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha as crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios e cardiovasculares a permanecerem em casa devido às poeiras vindas do Norte de África, previstas para hoje e para os próximos dias.

Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar.