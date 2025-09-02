Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na ocasião, será lançado o livro “Ernâni Lopes, Vida e Pensamento”, editado pela UCP Editora. A obra reúne textos do próprio Ernâni Lopes, bem como testemunhos de colegas, colaboradores e amigos, coordenados por José Pena do Amaral, Roberto Carneiro, Abraão de Carvalho, Filipe Coelho, José Poças Esteves, Madalena Martins e Sónia Ribeiro. Esta antologia pretende transmitir de forma sistematizada os aspetos mais relevantes do pensamento do economista, incluindo a adesão de Portugal à então CEE, o papel da Lusofonia, o definhamento da economia portuguesa e a importância do mar para a economia e defesa nacional.

O evento é de acesso livre, mediante inscrição prévia.

Às 18h10, José Pena do Amaral, representante do grupo coordenador do livro, fará a apresentação da obra, seguida do discurso inaugural de José Manuel Durão Barroso, Diretor do Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica.

Seguir-se-á uma mesa-redonda subordinada ao tema «Antes de entrar na Universidade confrontei-me com a opção entre ser monge; ser militar; ser professor universitário». Participarão o Magno Chanceler da Católica, Sua Eminência Reverendíssima D. Rui Valério, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Jorge Nobre de Sousa, e o Prof. Doutor Nuno Valério, catedrático do ISEG – Universidade de Lisboa. A moderação ficará a cargo da Prof.ª Doutora Sónia Ribeiro, Coordenadora Científica do Centro de Estudos Europeus da Católica.

Às 19h00, a Ordem dos Economistas atribuirá, a título póstumo, o título de Economista Emérito a Ernâni Lopes, com elogio do Bastonário Prof. Doutor António Mendonça e entrega das insígnias à família do economista.

O evento terminará com o discurso de encerramento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, seguido de uma atuação do coro da UCP e do ensemble de cordas, sob a direção do maestro Sérgio Peixoto.

Ernâni Lopes (1942-2010) foi um dos economistas mais respeitados da sua geração. Fundador do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa — hoje Centro de Estudos Europeus do IEP-Católica —, desempenhou funções públicas em momentos cruciais para o país, foi consultor de empresas e governos e dedicou-se à docência universitária até ao fim da sua vida.

A conferência e o lançamento do livro visam não apenas homenagear o legado de Lopes, mas também divulgar as suas ideias sobre economia, política europeia e desenvolvimento estratégico de Portugal, afirma a universidade em comunicado.