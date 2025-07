Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O festival inserido no ciclo "O Verão é na Penha" tem dois espaços distintos: o Palco Santuário, situado na varanda do Santuário da Penha, com acesso mediante bilhete e o Mercado Alternativo, que decorre nos dias 12 e 13 de julho, das 14h às 20h, com entrada gratuita, nos largos do Hotel e da Comissão.

Nos dias 11 e 12 de julho, estão presentes artistas internacionais e nacionais como Julya Karma, Frankey & Sandrino (Innervisions, Kompakt), Rui Vargas, curador do Lux Frágil, e o projeto MXGPU (Moullinex & GPU Panic), em noites que prometem ir desde o "pôr do sol e até de madrugada". Conta ainda com a presença de figuras femininas como Diana Oliveira (presença regular em clubes de referência como o Gare Porto e festivais como o Neopop) e Adriana Ruas (fundadora da Kokölò e curadora do Pérola Negra Club).

No Mercado Alternativo promover-se-á "a cultura jovem, o empreendedorismo criativo e a diversidade sonora", assim como a presença de "marcas fundadas por jovens criadores", segundo o divulgado pela organização.

O acesso ao festival será facilitado com teleférico e autocarros elétricos. A informação sobre o acesso aos bilhetes para o palco Santuário ja estão disponíveis através do site do evento.