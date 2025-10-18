Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ideia foi apresentada por Kirill Dmitriev, enviado russo para o investimento e diretor do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), que revelou que estudos de viabilidade começaram há seis meses. Segundo o responsável, o projeto — apelidado de “Túnel Putin-Trump” — pretende simbolizar uma nova era de ligação e cooperação entre os dois países.

Em declarações partilhadas na rede social X, Dmitriev escreveu: “O sonho de uma ligação entre os EUA e a Rússia através do Estreito de Bering reflete uma visão duradoura — desde a proposta da ferrovia Sibéria-Alasca, em 1904, até ao plano russo de 2007”.

O responsável russo acrescentou que o RDIF já financiou a primeira ponte ferroviária entre a Rússia e a China, que reduziu em mais de 700 quilómetros uma rota de transporte de carga, e sugeriu que o novo túnel poderia ser construído pela empresa Boring Company, de Elon Musk.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira, Trump foi questionado sobre o projeto e reagiu com curiosidade: “É uma ideia interessante”, afirmou o líder norte-americano.

Zelensky, por sua vez, respondeu entre risos: “Não estou feliz com essa ideia”.

De acordo com Dmitriev, o “Túnel Putin-Trump” teria cerca de 113 quilómetros (70 milhas) e custos estimados acima dos 65 mil milhões de dólares, embora o uso da tecnologia da Boring Company pudesse “reduzir drasticamente” o valor final.

Até ao momento, Elon Musk não comentou publicamente a proposta.

