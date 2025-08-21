“Vou estar na rua esta noite, acho eu, com a polícia e com os militares, claro”, adiantou Trump em conversa no programa de rádio de Todd Starnes.

Isto acontece numa altura em que Trump insiste que a criminalidade na cidade está descontrolada, apesar de as estatísticas mostrarem o contrário.

De recordar que no início de agosto, Trump anunciou que iria mandar mobilizar dos soldados da Guarda Nacional em Washington, argumentando que a cidade “tem uma das taxas de criminalidade mais elevadas do mundo, mais do que muitos dos países mais violentos do terceiro mundo” e que se fosse um estado “teria a maior taxa de homicídios de todos os estados dos EUA".

“A taxa de crimes violentos em DC agravou-se, e a taxa de homicídios praticamente dobrou em pouco mais de uma década, mas estas são apenas as estatísticas “oficiais” divulgadas pelas autoridades municipais corruptas“, alegava Trump na publicação na Truth Social, afirmando que acredita que “os números reais são muitas vezes piores” e acusando a governadora democrata de “praticamente ter deixado de investigar” a maioria dos crimes — “as taxas de criminalidade REAIS são provavelmente cinco a dez vezes superiores às relatadas”, rematava. “Agora [Washington DC] está novamente sob controlo federal, como merece.