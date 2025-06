Numa visita à cidade de Petah Tikva, atingida por mísseis disparados pelo Irão, o ministro de extrema-direita ameaçou os “meios de comunicação estrangeiros” que “favorecem expressões de apoio aos ataques iranianos”, em declarações recolhidas pelo jornal Times of Israel.

Indicou que a polícia “vai perseguir” quem esteja a gravar nos lugares onde tenha havido ataques, uma vez que permitem aos iranianos “dirigir melhor os seus ataques”.

“Mostrar onde caíram os mísseis em território israelita é um perigo para a nossa segurança e espero que os que transmitam desses locais sejam tratados como ameaças à segurança”, disse Ben Gvir, acrescentando que já falou com as forças policiais e com os serviços de inteligência israelitas (Shin Bet).

Indicou que os jornalistas que estiveram em locais atingidos “não são da Al-Jazeera [Qatar] ou da Al-Mayadeen [Líbano], mas de canais de televisão estrangeiros, que não têm qualquer proibição de atuação, a não ser que violem as regras ou a censura”.

Ambas as cadeias noticiosas árabes estão proibidas em Israel desde os ataques do movimento islamita palestiniano Hamas, decisão que o Governo israelita alega por razões de segurança.

Do outro lado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que o Irão está disposto a negociar e que pediu a Teerão para se sentar à mesa de negociações "antes que seja tarde demais".

“Eles querem negociar, mas deviam tê-lo dito antes. Eu acho que o Irão não está a ganhar esta guerra e que deve negocar imediatamente, antes que seja tarde demais”, defendeu Trump.

O Presidente dos EUA lembrou que sempre apoiou Israel.

“Há muito que os apoiamos fortemente. E Israel está a sair-se muito bem agora”, acrescentou o líder norte-americano.

Quando foi questionado pelos jornalistas sobre se os Estados Unidos se envolveriam militarmente neste conflito, Trump ignorou a questão.

“Não quero falar sobre isso”, limitou-se a dizer o Presidente norte-americano.

Trump fez estas declarações em Kananaskis, nos arredores de Calgary, no Canadá, onde participa na cimeira do G7.