Além da escalada nas tarifas ao Brasil, Trump anunciou na quarta-feira uma tarifa de 50% sobre as importações de cobre, com efeitos a partir de 1 de agosto. O Presidente justificou a decisão com base num relatório de segurança nacional que conclui que a dependência externa do cobre compromete a indústria de defesa dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald J. Trump. EPA/SEM VAN DER WALEPA/JONAS ROOSENS Lusa