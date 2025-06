Trump defendeu que Israel e Irão estão exaustos após 12 dias de conflito e pediu que ambos os países continuem neste caminho, especialmente a República Islâmica, que ameaçou com novos ataques ao mínimo sinal de reativação do seu programa nuclear.

“Sem dúvida. Com toda a certeza”, disse Trump durante uma conferência de imprensa, quando questionado sobre se daria novas instruções de bombardeamento do Irão perante o cenário de insistência no programa de enriquecimento do urânio.

“O Irão está exausto, e Israel também. A última coisa em que pensam é na energia nuclear. Estão a pensar no amanhã, em viver”, argumentou o Presidente, criticando as declarações do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, que declarou vitória sobre Israel.

“Ele é um homem de grande fé e muito respeitado no seu país, mas é preciso que ele diga a verdade: bombardearam-no até ao inferno. E Israel também. Foi um ótimo momento para pôr fim a este conflito”, disse Trump.

O Presidente norte-americano insistiu que os ataques contra as instalações nucleares do Irão foram um sucesso retumbante e manifestou a sua convicção de que a República Islâmica não voltará a desenvolver um programa nuclear “tão cedo”.

“Tudo o que tinham está debaixo de milhões de toneladas de rocha”, disse Trump, que não descartou sequer pedir à República Islâmica que entregue todos as reservas de urânio enriquecido que tenha salvo dos bombardeamentos.