O anúncio da transportadora aérea significa que será mantida a ligação direta entre o sul da Califórnia e Portugal que ia acabar em 25 de outubro, sendo a TAP a única a fazer a ligação entre Los Angeles e Lisboa.

A companhia aérea disse, em comunicado, que este é o voo mais longo de todas as suas rotas e que terá três serviços semanais — todas as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, recorrendo aos aviões Airbus A330-900. É a primeira vez que a TAP ocupa um espaço próprio no aeroporto internacional de Los Angeles (LAX).

Los Angeles será também anfitriã de dois grandes eventos desportivos num futuro próximo, o Campeonato do Mundo de Futebol em 2026 e os Jogos Olímpicos em 2028.