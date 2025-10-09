Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fontes do governo talibã disseram ao BBC Afghan que foram impostas restrições a conteúdos em algumas redes sociais no Afeganistão. Não está claro que tipo de publicações estão a ser alvo desses filtros. Alguns utilizadores em Cabul afirmaram à BBC que já não conseguem ver vídeos no Facebook e que o acesso ao Instagram também está limitado.

Não se sabe exatamente que conteúdos são alvo, mas utilizadores em várias províncias têm relatado dificuldades de acesso e lentidão nas plataformas.

Estas restrições surgem pouco depois de um corte total da internet e telecomunicações durante dois dias, que provocou problemas significativos a empresas, voos e serviços de emergência, e aumentou ainda mais o isolamento das mulheres e raparigas, cujos direitos têm sido severamente limitados desde que os talibãs voltaram ao poder em 2021.

Uma fonte do governo talibã afirmou que os filtros estão ativos na maioria das províncias e que, desta vez, não será aplicada uma proibição total da internet. Contudo, não houve explicação oficial para as limitações recentes, e já no mês passado o bloqueio da internet foi justificado por um responsável talibã como medida “para prevenir vícios”.

Organizações de cibersegurança, como a NetBlocks, confirmaram que as restrições são intencionais e afetam vários fornecedores. A acessibilidade das redes sociais tem sido intermitente, com internet móvel ainda funcional mas lenta, e ligações fixas, como fibra ótica, muitas vezes cortadas.

Desde que regressaram ao poder, os talibãs têm imposto múltiplas restrições baseadas na Sharia, incluindo a proibição da educação para raparigas com mais de 12 anos, limitações severas ao trabalho feminino e remoção de livros escritos por mulheres das universidades. Para muitas mulheres, a internet tornou-se uma ligação vital ao mundo exterior, e estas restrições agravam ainda mais o seu isolamento social e cultural.

Desde que regressaram ao poder, os talibãs impuseram várias restrições com base na sua interpretação da lei islâmica (Sharia).

Mulheres afegãs disseram à BBC que a internet tem sido uma ligação vital ao mundo exterior desde que o regime proibiu as raparigas com mais de 12 anos de frequentar a escola.

