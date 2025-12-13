Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA confirma que o sismo não causou danos pessoais ou materiais.

O IPMA também revelou que este foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Covilhã. Com menor intensidade, os habitantes dos concelhos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra (Aveiro), Sertã (Castelo Branco), Guarda (Guarda), Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas e Viseu (Viseu) e até para lá da fronteira espanhola também sentiram.

