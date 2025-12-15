Segundo os dados das estações da Rede Sísmica do Continente, o epicentro do abalo localizou-se a cerca de 10 km a sul de Évora. Até ao momento, não foram reportados danos materiais nem feridos.

O IPMA lembra que este tipo de sismos, embora pouco frequentes na região, faz parte da atividade sísmica natural do território português, sendo geralmente sentidos como ligeiros tremores.

As autoridades locais mantêm-se atentas e recomendam à população que, em caso de sismo, sigam as orientações de segurança, evitando deslocar-se desnecessariamente e protegendo-se em locais seguros dentro de casa.