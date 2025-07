Os hospitais de Aveiro, Leiria, Almada, Barreiro e Vila Franca de Xira viram os seus serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encerrados, revela a SIC Notícias.

Em Santarém, apenas a urgência de obstetrícia está fora de funcionamento. Já em Vila Franca de Xira, além da ginecologia, também o serviço de urgência pediátrica se encontra encerrado.

No Barreiro, utentes manifestaram-se no sábado em frente ao hospital, exigindo o direito à saúde. Na ação esteve presente o secretário-geral do PCP, que acusou o Governo de estar a enfraquecer o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A Península de Setúbal surge como uma das zonas mais afetadas. A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital do Barreiro foi encerrada na quarta-feira e deverá permanecer assim durante dez dias devido à falta de médicos para assegurar os turnos.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, prevê que, a partir de setembro, a urgência de Almada possa funcionar de forma contínua, com o apoio de clínicos do setor privado. O Executivo planeia também criar redes de urgências regionais e pretende iniciar, após o verão, negociações com os sindicatos para concretizar essa reforma.

A escassez de profissionais é o principal fator apontado para estas dificuldades. A Federação Nacional dos Médicos defende melhores condições salariais, valorização das carreiras e o fim da imposição de cargas horárias extraordinárias excessivas, refere a SIC.

O Governo admite a gravidade da situação e pede mais tempo para estabilizar os serviços de saúde.