No caso da SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas, já foi cancelado o voo SP408, que ligava Ponta Delgada à Terceira, e toda a operação da transportadora ficará suspensa durante a manhã de sexta-feira.

Também a Azores Airlines, responsável pelas ligações com o exterior, procedeu a ajustes na sua operação. Entre os voos cancelados está o S4882, que partiria de Ponta Delgada para a Praia, em Cabo Verde. Para sexta-feira, a companhia prevê manter a generalidade das rotas, exceto os voos Lisboa-Horta-Lisboa (S4151/S4150), Terceira-Porto-Terceira (S4182/S4183) e Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa (S4121/S4120). Já a ligação S4131 Lisboa–Terceira deverá descolar às 13h40, embora a empresa alerte para possíveis atrasos, consoante a evolução das condições meteorológicas.

De acordo com as previsões, o ciclone Gabrielle deverá atingir os Açores como furacão de categoria 1, trazendo precipitação intensa, rajadas de vento que podem atingir os 200 km/h e ondulação que, no Grupo Central, poderá chegar aos 18 metros de altura máxima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos vermelhos para os grupos Central e Ocidental.

Perante a situação, o Governo Regional declarou estado de alerta entre as 18h00 desta quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira, impondo restrições a várias atividades para reduzir riscos à população.

