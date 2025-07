Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Euronews, a reunião de segunda-feira tem como objetivo aprofundar a cooperação da UE com Israel, bem como com outros nove parceiros do sul, incluindo a Síria e a Líbia.

É a primeira vez que ambas as partes estão representadas ao mais alto nível em Bruxelas, desde os ataques do Hamas a 7 de outubro e a ofensiva militar israelita em Gaza.

As duas partes reúnem-se frequentemente nas Nações Unidas, mas esta reunião é um fórum de alto nível mais íntimo e ocorre numa semana em que os Estados-membros da UE estão a considerar a possibilidade de tomar medidas contra Israel devido à guerra em Gaza e à violência dos colonos israelitas na Cisjordânia.

De acordo com a Euronews, Gideon Saar e Varsen Aghabekian Shahin, ministros dos Negócios Estrangeiros de Israel e da Autoridade Palestiniana, vão participar na reunião.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad Hassan al-Shaibani, do novo governo, também deverá estar presente.