O que aconteceu?

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, de 25, morreram esta madrugada num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

O jogador do Liverpool morreu num acidente de carro em Zamora, Espanha, ao quilómetro 65 da A-52.

Do acidente resultou também a morte de André Silva, irmão de Diogo Jota, extremo que representava o Penafiel, da II Liga de futebol.

Segundo as autoridades, o carro incendiou-se e as chamas espalharam-se para a vegetação próxima. A Guardia Civil diz que em causa esteve o rebentamento de um pneu, que levou ao despiste após uma ultrapassagem.

Como o universo do desporto reagiu?

Foram muitas as reações, por todo o mundo, dentro e fora do futebol, destacando-se nomes como Cristiano Ronaldo, Messi ou mesmo LeBron James.

Cristiano Ronaldo não escondeu a emoção numa mensagem partilhada nas redes sociais.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", disse.

Messi partilhou uma fotografia a preto e branco de Diogo Jota: "Que descanses em paz".

Já Lebron James garantiu que o avançado nunca caminhará sozinho, em alusão ao lema do Liverpool "You Will Never Walk Alone".

Quando são as cerimónias?

O funeral de Diogo Jota e André Silva está marcado sábado, para as 10h00. O velório realiza-se amanhã, na Igreja Matriz de Gondomar, a partir das 16h.