Há um debate em cima da mesa: o ataque recente dos Estados Unidos a bases nucleares do Irão destruiu ou não o programa nuclear iraniano? Há quem diga que sim, outros que não.

Quem diz que não?

Uma análise preliminar dos serviços secretos dos Estados Unidos, divulgada pela CNN e o The New York Times, revela que o programa nuclear iraniano apenas sofreu um atraso de alguns meses, após a ofensiva, no fim de semana, contra as instalações de Isfahan, Natanz e Fordo.

O documento dos serviços secretos acrescenta também que os bombardeamentos dos EUA destruíram apenas uma pequena parte do material nuclear, já que a maior parte das reservas de urânio enriquecido do Irão foi deslocada antes da ofensiva.

Quem afirma o contrário?

O Presidente norte-americano acusou a CNN e o New York Times de tentarem desvirtuar o bombardeamento a instalações nucleares iranianas.

"Notícias falsas da CNN, juntamente com o falhado New York Times, uniram-se para tentar desvalorizar um dos ataques militares mais bem sucedidos da história - as instalações nucleares do Irão foram completamente destruídas", afirmou Donald Trump.

"Qualquer pessoa que diga que as bombas não foram devastadoras está apenas a tentar minar o Presidente e o sucesso da missão", declarou Pete Hegseth, secretário da Defesa, enquanto Steve Witkoff, enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, classificou a fuga de informação de traição e apelou a uma investigação para responsabilizar o autor desta fuga.

E o Irão?

As instalações nucleares do Irão foram "gravemente danificadas" pelos bombardeamentos de Israel e dos Estados Unidos durante a guerra de 12 dias com Israel, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, ao canal Al Jazeera English.

"As nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas, sem dúvida, porque foram alvo de ataques repetidos por parte dos agressores israelitas e americanos", disse Baqai à emissora.

E o que Israel diz?

De acordo com Israel, que tem atacado o Irão, a central de enriquecimento de combustível de Fordow e o complexo de enriquecimento de Natanz, continuam a trabalhar, pois as bombas não eliminaram completamente as centrifugadoras e o urânio altamente enriquecido das instalações.

O impacto em todas as três instalações — Fordow, Natanz e Isfahan — restringiu-se em grande parte às estruturas acima do solo, que foram severamente danificadas. Isto inclui a infra-estrutura energética das instalações e algumas das instalações acima do solo utilizadas para transformar urânio em metal para o fabrico de bombas.

A avaliação israelita do impacto dos ataques americanos também constatou menos danos em Fordow do que o esperado. No entanto, as autoridades israelitas acreditam que a combinação de ações militares americanas e israelitas em múltiplas instalações nucleares atrasou o programa nuclear iraniano em dois anos, assumindo que são capazes de o reconstruir sem impedimentos, o que Israel não permitiria.