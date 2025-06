Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Caminha, estão empenhados elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, tripulantes da Estação Salva-Vidas de Viana do Castelo e elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha e Vila Praia de Âncora, refere a AMN em comunicado.

Segundo o que foi possível apurar, “a vítima, um homem de 62 anos, encontrava-se a praticar a atividade de pesca lúdica a bordo de uma embarcação, tendo, por motivos desconhecidos, naufragado, acabando por desaparecer no mar”, acrescenta a autoridade.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima.