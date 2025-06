Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) é uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte, assinado em 4 de abril de 1949, que constitui um sistema de defesa coletiva através do qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. A sede da NATO localiza-se na região de Bruxelas, na Bélgica, um dos 32 países membros da América do Norte e Europa.

Desta organização fazem parte 32 países nomeadamente: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chéquia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia, Turquia.

Na cimeira que teve lugar esta terça e quarta-feira, 24 e 25 de junho, todos marcaram presença como é possível ver nas imagens abaixo.

Quanto gastam os países em defesa?

Em 2024, a Polónia liderou os gastos militares em percentagem do PIB segundo dados oficiais, destinando 4,12% da sua riqueza nacional à defesa, o que corresponde a 35 mil milhões de dólares. Seguem-se a Estónia, com 3,43% (1,4 mil milhões), os Estados Unidos com 3,38% (967,7 mil milhões), a Letónia com 3,15% (1,4 mil milhões) e a Grécia com 3,08% (7,7 mil milhões). Estes valores revelam um esforço significativo sobretudo dos países do leste europeu, no contexto da guerra na Ucrânia.

Em termos absolutos, os Estados Unidos destacam-se largamente, com quase mil milhões de dólares de orçamento militar, seguidos pela Alemanha (97,7 mil milhões), Reino Unido (82,1 mil milhões), França (64,3 mil milhões), Polónia (35 mil milhões), Itália (34,5 mil milhões) e Canadá (30,5 mil milhões).

Portugal destina 1,55% do seu PIB à defesa, o que representa 4,6 mil milhões de dólares. Este valor coloca o país abaixo da meta dos 2% definida pela NATO, e bastante atrás de vários países europeus, especialmente da Europa de Leste, que têm reforçado os seus orçamentos de defesa.

Entre os países que mais investem relativamente ao tamanho da sua economia estão ainda a Lituânia (2,85%), Finlândia (2,41%), Dinamarca (2,37%) e Roménia (2,25%). Já países como Espanha (1,28%), Bélgica (1,30%) e Itália (1,49%) mantêm percentagens mais modestas, apesar de orçamentos elevados em termos absolutos. A Islândia, por sua vez, não tem forças armadas e, portanto, não apresenta despesa militar direta.