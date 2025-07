Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rakuten Kobo, vendedora de livros digitais, fez um levantamento dos dados do primeiro semestre do ano (janeiro a junho) e revelou que a leitura digital continua a crescer e que os leitores estão mais “ecléticos", segundo nota de imprensa enviada às redações.

Os dados das leituras foram compilados num ranking de dez ebooks e audiobooks mais vendidos. “Mais apaixonados por thrillers psicológicos, ficção nacional, ciência, romance e ensaio histórico”. O que se comprova com a liderança de Freida McFadden com os livros Ala D, A mulher no Andar de cima e o Casamento da Criada.

O fenómeno McFadden

A autora norte-americana tornou-se um fenómeno de popularidade também em Portugal, alimentado pelas redes sociais, como o TikTok. Mcfadden tornou-se assim a "autora ideal " para leitores ávidos de suspense.

O público de suspense pode ficar deliciado com este top 10, onde se destaca também o português, Daniel Silva, com o seu Morte na Cornualha sob o mote de "um homicídio brutal" e "que só Gabriel Allon pode resolver."

Top 10 eBooks

Ala D, Freida McFadden

A Mulher no Andar de Cima, Freida McFadden

O Casamento da Criada, Freida McFadden

Morte na Cornualha, Daniel Silva

Tempestade de Ónix, Rebecca Yarros

Iron Flame, Rebecca Yarros

The Covenant of Water, Abraham Verghese

A Lista de Convidados, Lucy Foley

Things We Left Behind, Lucy Score

O Acidente, Freida McFadden

Os audiolivros

Top 10 Audiobooks



A Cicatriz, Maria Francisca Gama



Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, Luísa Sobral



As Causas do Atraso Português, Nuno Palma



Tudo Boa Gente, Ashley Flowers



Inteligência Artificial, Arlindo Oliveira



As pequenas coisas que mantêm as pessoas juntas, Lucy Score



A Luz Que Nos Une, Nicholas Sparks



O retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde



A Mulher no Andar de Cima, Freida McFadden



Vozes de Chernobyl, Svetlana Alexievich

Na lista dos audiobooks, em primeiro lugar, está A Cicatriz de Maria Francisca Gama, que o 24notícias já tinha noticiado ser "um fenómeno nas redes sociais, em particular no TikTok" onde foram partilhados vídeos de vários leitores a chorar devido ao conteúdo do livro.

O romance de estreia de Luísa Sobral, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, está em segundo lugar e mostra que não é só nas canções que a voz da artista se destaca. Este manuscrito, como disse o 24notícias, "foi canção, quase peça de teatro e acabou num romance que recria o passado de um casal alemão que se suicidou em Portugal".

A não ficção também entra nesta lista através dos livros, As Causas do Atraso Português, de Nuno Palma, Inteligência Artificial, de Arlindo Oliveira e Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich.

Um clássico da literatura, O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde aparece - quase deslocado do resto da listagem - se calhar pelo fenómeno do conceito Dark Academy (Movimento cultural e estético que surgiu nas redes sociais, especialmente no Tumblr e TikTok, caracterizado pela valorização da literatura clássica, artes, arquitetura gótica) onde se insere. O romance é do século XIX e narra a busca incessante pela juventude eterna.

