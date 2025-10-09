Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados operacionais divulgados pela PSP, foram registadas 15 626 interceções, 6 057 medidas cautelares, 1 251 recusas de entrada, 314 casos de fraude documental detetados, 150 pedidos de proteção internacional, 133 detenções e 260 decisões de interdição de entrada no país.

No mesmo período, a PSP realizou 70 escoltas nacionais e 52 internacionais, desenvolveu 77 processos de expulsão judicial e 23 processos de afastamento coercivo, além de ter apoiado 142 cidadãos no regresso voluntário aos seus países de origem.

A PSP exerce funções de controlo de fronteiras em nove postos de fronteira aérea, localizados nos aeroportos de Lisboa, Faro, Porto, Madeira, Terceira, Santa Maria, São Miguel, Porto Santo e Beja. Embora não sejam considerados postos de fronteira, o Aeródromo de Tires e o Aeroporto da Horta também contam com atividade operacional da polícia nesta área.

No que respeita à segurança aeroportuária, a PSP tem responsabilidades em 16 infraestruturas nas regiões continentais e autónomas, abrangendo não só aeroportos com tráfego comercial regular, mas também seis aeródromos dedicados à aviação geral e diversas pistas de ultraleves, todas sob vigilância e fiscalização policial.

A força de segurança sublinha ainda o investimento contínuo na formação especializada dos polícias que exercem funções na aviação civil, incluindo ações de formação inicial e recertificação, bem como a participação em grupos de trabalho e parcerias internacionais, designadamente com países de língua portuguesa.

Com uma presença neste domínio desde 1942, a PSP reforça o compromisso de acompanhar o crescimento e desenvolvimento tecnológico do setor da aviação civil, contribuindo para a segurança e funcionamento das infraestruturas aeroportuárias nacionais.

