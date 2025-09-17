Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O alerta foi dado pelas 8h30, quando a Esquadra da Marinha Grande recebeu a indicação de que um grupo de alunos estaria a utilizar um aparelho capaz de emitir descargas elétricas. No local, a equipa do programa Escola Segura encontrou dois jovens na portaria do estabelecimento de ensino.
Já na sala do Conselho Executivo, um dos alunos entregou voluntariamente um dispositivo retangular que, após verificação, se confirmou tratar-se de um taser artesanal. O jovem disse ter adquirido o aparelho na plataforma “Vinted”, no dia 5 de setembro, pelo valor de oito euros.
Por se tratar de uma arma da classe A, nos termos do Regulamento Jurídico de Armas e Munições, o objeto foi apreendido e o caso remetido ao Tribunal da Marinha Grande.
Em comunicado, a PSP de Leiria sublinha que continuará a desenvolver esforços para garantir a segurança da comunidade escolar.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários