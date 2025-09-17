O PS decide o seu apoio a um candidato presidencial no dia 19 de outubro, durante uma reunião da Comissão Nacional, que se realizará "provavelmente em Penafiel", disse à agência Lusa fonte oficial do partido.

Entre os candidatos que já anunciaram a sua entrada na corrida presidencial está o antigo secretário-geral do PS António José Seguro.

Na reunião da Comissão Nacional do PS, que será convocada em breve pelo presidente do partido, Carlos César, além da questão da decisão sobre o candidato a apoiar nas presidenciais de janeiro do próximo ano, os socialistas vão também fazer uma análise aos resultados das eleições autárquicas de 12 de outubro.