Hoje à tarde, o presidente do Chega tinha afirmado que na quinta-feira iria encontrar-se com o primeiro-ministro, dizendo esperar chegar a um entendimento quanto às alterações à legislação sobre nacionalidade e imigração e também no que toca à descida do IRS, que irão a debate e votação na sexta-feira no parlamento.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro confirmou, entretanto, o encontro entre Montenegro e Ventura, referindo que se realiza a pedido do presidente do Chega.