Este projeto do Chega de desagravamento do IRS foi anunciado por André Ventura em conferência de imprensa, adiantando que pretende que seja discutido na próxima sexta-feira, a par da proposta do Governo.

Pela proposta do Governo de desagravamento do IRS, a aplicar já este ano, no valor global de 500 milhões de euros, do 1º ao 3º escalões a redução das taxas é de 0,5 pontos percentuais; do 4º ao 6º a diminuição é de 0,6 pontos percentuais; e os 7º e 8º escalões terão uma descida em 0,4 pontos percentuais.

André Ventura referiu que o Chega irá propor um desagravamento superior ao do Governo em 25% para os contribuintes do segundo ao quinto escalões, “trabalhadores da classe média que ganham pouco mais de dois mil euros por mês”.

“Vamos manter o desagravamento previsto pelo Governo para os contribuintes do sexto ao oitavo escalões e apresentamos um aumento das deduções com despesas de habitação até 850 euros”, declarou o presidente do Chega.

Interrogado sobre o custo global destas medidas propostas pelo Chega, André Ventura defendeu que se encontra “dentro da margem de cabimentação” definida pelo Governo, ou seja 500 milhões de euros.

Do ponto de vista político, manifestou-se confiante de que será possível chegar a um acordo no parlamento com os partidos que suportam o Governo, PSD e CDS, em matéria de descida do IRS.