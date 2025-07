Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As operações urbanísticas foram aprovadas em reunião privada do executivo municipal, na qual se previa também a votação de uma outra residência privada de estudantes no Lumiar, com 779 quartos/estúdios, mas que foi adiada após críticas dos vereadores da oposição à proposta subscrita pela liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta.

O projeto para a construção de uma residência universitária na Rua Gualdim Pais, na freguesia do Beato, foi aprovado com os votos contra de BE, a abstenção de Livre e Cidadãos Por Lisboa (CPL, eleitos pela coligação PS/Livre), e os votos a favor da liderança PSD/CDS-PP, PS e PCP, informou à Lusa fonte da câmara.

“A operação urbanística incide sobre um prédio com uma área de 4.384,70 m², onde atualmente se encontram construções de origem industrial, desocupadas e em elevado estado de degradação, assim como uma moradia unifamiliar, que em conjunto com o respetivo logradouro integra a Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico”, lê-se na proposta, com base no projeto apresentado pela proprietária do prédio, a empresa Constellation Marathon.

A proposta refere que o edifício é composto por cinco blocos com logradouro comum e “destina-se à instalação de um equipamento privado (residência universitária – “Villa Estudantil”), com 142 camas/unidades de alojamento, um total de 4.354,34 m² de superfície de pavimento, quatro pisos acima da cota de soleira e um piso abaixo da mesma”, assim como 10 lugares de estacionamento privativo, dois lugares para estacionamento de motociclos e 20 destinados a velocípedes.