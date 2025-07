Entre os dias 1 e 31 de julho, estão abertas as candidaturas ao prémio, que se dirige a intervenções de reabilitação concluídas nos dois anos anteriores à edição atual, divididas nas categorias de edifícios residenciais e não residenciais. As propostas podem ser apresentadas pelo arquiteto responsável e/ou pelo proprietário do imóvel.

Cada uma das categorias contempla um prémio no valor de 10 mil euros, repartidos entre o arquiteto (7 mil euros) e o proprietário do edifício (3 mil euros), numa valorização tanto da autoria do projeto como do investimento dos proprietários na preservação do património.

Criado no final da década de 1980, o Prémio João de Almada tem vindo a reconhecer intervenções marcantes no panorama urbano portuense. Entre os projetos distinguidos ao longo das décadas destacam-se a recuperação do Círculo Universitário do Porto, do Teatro Nacional de S. João, do Teatro Rivoli e do Palácio das Artes – exemplos de como a reabilitação pode harmonizar tradição e contemporaneidade.

O júri desta edição é presidido pelo vereador do Espaço Público e Urbanismo, Pedro Baganha, e conta com representantes das Direções Municipais de Cultura e Património e de Desenvolvimento Urbano. Integram ainda o painel de jurados representantes de entidades externas de referência, como a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a CCDR-N, a Ordem dos Arquitetos – Secção Regional Norte e a Ordem dos Engenheiros – Região Norte.

As candidaturas devem ser entregues presencialmente na Direção Municipal de Cultura e Património (Praça de Carlos Alberto, n.º 71), nos dias úteis entre as 9h e as 16h.