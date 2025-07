A iniciativa da Câmara Municipal do Porto vai distinguir, em duas categorias — edifícios residenciais e não residenciais —, os projetos que mais se destacaram na preservação e valorização do património. Cada prémio atribuído terá o valor de 10 mil euros: sete mil para o arquiteto autor da intervenção e três mil para o proprietário do imóvel.

O júri da edição deste ano será presidido por Pedro Baganha, vereador do Espaço Público e Urbanismo, e contará com representantes de várias entidades, incluindo a Direção Municipal de Cultura e Património, a Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a Ordem dos Arquitetos – Secção Regional Norte e a Ordem dos Engenheiros – Região Norte.

As candidaturas devem ser submetidas presencialmente na Direção Municipal de Cultura e Património, na Praça de Carlos Alberto, n.º 71, em dias úteis, entre as 9h e as 16h. Para esclarecimentos, os interessados podem contactar o e-mail dmgpc@cm-porto.pt, com o assunto “PRÉMIO JOÃO DE ALMADA_21.ª EDIÇÃO_2025”.

Criado no final da década de 1980, o Prémio João de Almada tem como objetivo incentivar a recuperação do património arquitetónico portuense, já tendo reconhecido obras emblemáticas como o Teatro Nacional de S. João, o Teatro Municipal Rivoli e o Palácio das Artes.