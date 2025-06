O caso aconteceu no Festival Ícaros, que decorreu na semana passada, e foi avançado hoje pela CNN Portugal, segundo a qual foi a própria menor que relatou aos pais ter sido vítima de abuso sexual durante uma massagem no recinto do festival.

A família, que participava no evento, apresentou de imediato queixa na GNR, que encaminhou o caso para o Ministério Público, estando agora a investigação a cargo da Polícia Judiciária.

A organização do Ícaros — Festival Música e Medicina publicou um comunicado na sua conta no Facebook em que lamenta “um crime muito grave ocorrido durante o festival, envolvendo abuso de menor”.

“Este comportamento é absolutamente inaceitável e representa uma grave violação dos valores e padrões que defendemos no festival”, critica a organização, adiantando que apoiou “os afetados por este crime” durante todo o processo.

Os responsáveis pelo festival sublinham que “ninguém poderia esperar tal ação” e que “este tipo de situação está completamente fora” do seu controlo.

Acrescentam que, depois de contactar as autoridades, todo o processo foi seguido de perto, assegurando que estão atentos e “a fazer o possível para garantir que a justiça seja feita”.

“Lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido e estamos totalmente empenhados em tomar todas as medidas necessárias para garantir que algo como isto nunca mais aconteça”, lê-se no comunicado.