A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve no dia 18 de agosto um homem de 29 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal em Vale Covo, no concelho de Loulé, cinco dias antes.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com a investigação da PJ, o incêndio terá sido provocado com recurso a chama direta e combustível, durante a noite, numa zona isolada.
As elevadas temperaturas que se faziam sentir na altura facilitaram a rápida propagação das chamas, colocando em risco a floresta e várias habitações.
O fogo foi controlado graças à pronta intervenção dos bombeiros destacados na localidade do Barranco do Velho, evitando que o incêndio assumisse maiores proporções.
O detido, já anteriormente investigado por crimes da mesma natureza, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.
Comentários