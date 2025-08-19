Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a investigação da PJ, o incêndio terá sido provocado com recurso a chama direta e combustível, durante a noite, numa zona isolada.

As elevadas temperaturas que se faziam sentir na altura facilitaram a rápida propagação das chamas, colocando em risco a floresta e várias habitações.

O fogo foi controlado graças à pronta intervenção dos bombeiros destacados na localidade do Barranco do Velho, evitando que o incêndio assumisse maiores proporções.

O detido, já anteriormente investigado por crimes da mesma natureza, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.