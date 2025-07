Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A entidade Staline Lunga Pacheco (NIF 309806062) "tem vindo a atuar com a designação comercial 'Pequeno Empréstimo', através do sítio na “internet”, acessível em http://pequenoemprestimo.com/, bem como através das redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn", mas não pode "exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a concessão de crédito".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo o Banco de Portugal, "a atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, está reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito, conforme o disposto no artigo 8.º e no artigo 10.º do referido regime jurídico".

"A listas das entidades autorizadas a conceder crédito pode ser consultada no sítio na internet do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt", é explicado.