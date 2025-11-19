A Câmara Municipal de Lisboa solicitou à Polícia Municipal um reforço sistemático da fiscalização na Feira da Ladra, com especial atenção à origem e legitimidade dos artigos vendidos, nomeadamente objetos que possam integrar o património municipal ou o domínio público, como placas de polícia, azulejos, letreiros, peças metálicas e outros elementos de mobiliário urbano.
Pedido para mais fiscalização a artigos vendidos na Feira da Ladra
19 nov 2025 09:46
