O bilionário americano, de 61 anos, e a sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, celebram o matrimónio na cidade italiana, com vários dias marcados por festas e secretismo quanto aos pormenores das celebrações.

Na quinta-feira, foram vistos a sair do Hotel Amal por volta da hora do jantar, com Sánchez a usar um vestido vintage Alexander McQueen — um dos 27 supostamente levados para Veneza para a ocasião.

Enquanto não saíam do hotel, Cagdas Halicilar, um sósia profissional alemão de Jeff Bezos, aproveitou ao máximo para confundir a multidão enquanto posava para fotos perto do hotel e na área da festa.

O ex-eletricista, de 47 anos, trabalha agora no setor dos transportes e está até registado numa agência de sósias, aproveitando a sua parecença com Bezos.

"Não falo muito, tiro fotos com todos, agradeço e depois vou embora", contou Halicilar à Reuters. "No outro dia, tinha uns 30 ou 40 jovens aqui. Cantaram uma música para mim. Não podia dizer 'Eu sou falso', iam ficar arrasados".

O sósia confidenciou ainda que tem um presente de casamento para o casal: um whiskey de 30 anos que pretende deixar na receção do Hotel Aman, onde os noivos estão hospedados. "Coloquei um cartãozinho bonitinho dentro", que diz "para Jeff Bezos e Lauren Sánchez, do sósia de Jeff Bezos, com votos de um ótimo casamento".