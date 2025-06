Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O bilionário americano, de 61 anos, e a sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, vão celebrar o matrimónio na cidade italiana entre os dias 24 e 26 de junho.

Segundo a CNN, espera-se que este seja um evento luxuoso e multimilionário, no valor de 14 milhões de euros — e um dos eventos mais esperados e com segredos mais bem guardados a ter lugar na cidade flutuante do amor.

Os porta-vozes do casal permanecem em silêncio sobre os detalhes da cerimónia e um convidado confirmou ter assinado um acordo de confidencialidade.

Apesar disso, há algumas questões que começaram a vir a público — e está instalada a polémica. O nome do fundador da Amazon, Jeff Bezos, apareceu riscado com uma cruz vermelha num grande cartaz pendurado num campanário em Veneza para protestar contra o seu casamento.

"Ele não é bem-vindo nem em Veneza nem em nenhum lugar", escreveu no Facebook o grupo "No Space for Bezos", que pendurou o cartaz, retirado na quinta-feira, e colou vários pósteres e adesivos a convocar uma manifestação contra o evento.

A cidade já foi palco em 2014 do casamento do ator George Clooney e da advogada Amal Alamuddin. "Veneza é uma cidade viva, não um local que se aluga pelo melhor preço", destacou o grupo nas redes sociais.

O autarca, Luigi Brugnaro, por sua vez, tinha celebrado a decisão do casal de se casar em Veneza e declarou em março ao jornal italiano Corriere della Sera que o casamento geraria benefícios económicos milionários.

Nessa altura, ficou garantido que o evento reuniria apenas 200 convidados e que não acarretaria "nenhuma perturbação" para a cidade. No entanto, a imprensa italiana afirmou que cinco hotéis e uma impressionante frota de gôndolas terão sido reservados, além de nove portos para o iate de Bezos e outras embarcações.

Os opositores do evento denunciam, entre outras coisas, a privatização de uma parte da cidade, já submetida a um turismo maciço que as autoridades se esforçam para conter.

Contudo, sabe-se que os preparativos estão a ser supervisionados pelos organizadores de eventos Lanza e Baucina, a dupla italiana que transformou o Grande Canal de Veneza numa passadeira vermelha para o casamento dos Clooneys.

Os manifestantes acreditam que não há espaço para o casamento de Bezos em Veneza, mas a empresa tem insistido que os seus planos respeitam a cidade. "Os rumores sobre a ‘tomada de posse’ da cidade são totalmente falsos e diametralmente opostos aos nossos objetivos e à realidade", afirmaram numa declaração partilhada com a CNN.

"Desde o início, as instruções do nosso cliente e os nossos próprios princípios orientadores foram muito claros: minimizar qualquer perturbação na cidade", disseram ainda.

Além disso, a cerimónia vai mesmo gerar impacto económico em Veneza. Por exemplo, sabe-se que o casal está a adquirir cerca de 80% das provisões para o casamento a fornecedores locais, incluindo à pastelaria Rosa Salva, a mais antiga de Veneza, que vai fazer "cerca de 200 sacos de brindes".

O designer de vidro de Murano, Laguna B, também confirmou à CNN que está a criar lembranças para a festa, sem divulgar pormenores.

Por questões de segurança, o espaço aéreo de Veneza está vedado a drones e a tráfego não autorizado. Por sua vez, o aeroporto Marco Polo, já tem uma área isolada com acesso direto a táxis aquáticos privados, o que facilita a entrada das estrelas na cidade sem serem vistas — um pormenor importante, uma vez que a lista de convidados não foi divulgada, nem os locais exatos onde vão estar alojados.

Todavia, alguns nomes têm sido avançados pela imprensa: espera-se que Lady Gaga possa cantar no casamento, assim com a presença de Ivanka Trump e do marido, Jared Kushner, ou Orlando Bloom, Katy Perry, Mick Jagger, Kim Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio, Elon Musk e Mark Zuckerberg, entre outros.

Para já, também não se sabe o local exato do enlace, mas há dois sítios que estão a ser dados como mais prováveis: a Fondazione Giorgio Cini, na ilha de San Giorgio, ou a Scuola Grande Della Misericordia. Numa primeira instância, também foi referido que o casamento poderia acontecer no iate de Bezos.