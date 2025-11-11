Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa época marcada pela propaganda e pela polarização, em que os factos parecem disputar espaço com narrativas e a desinformação ganha força, é inevitável questionar se chegámos a um ponto de não retorno — um tempo em que lutar pela verdade se tornou, paradoxalmente, um ato radical.

Numa época marcada pela propaganda e pela polarização, em que os factos parecem disputar espaço com narrativas e a desinformação ganha força, é inevitável questionar se chegámos a um ponto de não retorno — um tempo em que lutar pela verdade se tornou, paradoxalmente, um ato radical.

Uma das primeiras talks do segundo dia da Web Summit 2025 é precisamente sobre isso. Nesta que é uma das conversas destacadas pelo evento, A.G. Sulzberger, chairman e publisher do The New York Times, junta-se a Katherine Maher, CEO da NPR, para refletir sobre os desafios contemporâneos do jornalismo e o estado atual da liberdade de imprensa, num mundo onde a verdade continua a ser o campo de batalha mais disputado.

Katherine Maher denunciou a crescente pressão sobre os meios de comunicação públicos nos Estados Unidos, sublinhando que têm sido alvo de ataques políticos e de cortes de financiamento por parte do Congresso.

Criticou ainda o que descreveu como uma “campanha de intimidação” conduzida por Elon Musk contra a NPR e contra si própria, considerando algumas dessas ações uma grave violação dos princípios de liberdade de expressão e de imprensa consagrados na Primeira Emenda.

A.G. Sulzberger aproveitou o momento para parabenizar Katherine Maher e a NPR por fazerem frente a essa pressão, o que gerou bastantes aplausos vindos da plateia.

“A imprensa americana continua a trabalhar, e de que maneira”, disse.

O presidente do The New York Times lembrou que, após o primeiro mandato de Donald Trump — período em que o termo “fake news” ganhou popularidade — muitos países começaram a legislar sobre desinformação, frequentemente sob o pretexto de combater notícias falsas, mas abrindo caminho a restrições à liberdade de imprensa e à censura.

Finalmente, Katherine Maher questionou diretamente Sulzeberger sobre como está o The New York Times a lidar com o processo judicial milionário movido pelo presidente Donald Trump. O editor respondeu que a redação está confiante no jornalismo que estão a fazer e afirmou que vão vencer o processo.

“A independência está no coração da nossa missão jornalística”, afirmou.

No passado mês de outubro, Donald Trump fez uma nova queixa por difamação, no valor de 12,8 mil milhões de euros, contra o jornal. Em causa estão “declarações difamatórias, falsas e maliciosas sobre o Presidente Trump feitas pelos indivíduos processados em dois artigos e um livro”, de acordo com a France Press, que cita a queixa.

Durante a talk, que durou cerca de 20 minutos, foram ainda mencionadas polémicas recentes que colocaram a liberdade de imprensa em causa, como a suspensão do programa de Jimmy Kimmel pela Disney, na sequência de um comentário feito pelo apresentador sobre o ativista conservador Charlie Kirk.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.