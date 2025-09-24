Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Face à situação, a ULS da Cova da Beira emitiu um alerta à população, apelando à adoção de medidas preventivas para reduzir o risco de proliferação do inseto e a possibilidade de contágio.

Entre as recomendações destacam-se a eliminação de locais que possam acumular água – como pratos de vasos, baldes, garrafas, pneus ou caleiras entupidas – e a proteção individual contra picadas, através da utilização de repelentes adequados, redes mosquiteiras e roupa comprida sobretudo ao amanhecer e entardecer, momentos de maior atividade do mosquito.

A ULS lembra ainda que piscinas devem ser mantidas tratadas ou devidamente cobertas, e depósitos de água, como poços e tanques, devem permanecer tapados.

No que respeita à vigilância sanitária, os profissionais de saúde da região são aconselhados a notificar de forma obrigatória e atempada qualquer caso suspeito de doenças transmitidas por mosquitos no SINAVE.

A população é também chamada a colaborar através da aplicação "Mosquito Alert", que permite registar e partilhar observações de possíveis focos do mosquito.

