Quatro pessoas foram constituídas arguidas no âmbito da investigação à desordem ocorrida na Rua do Benformoso, em Lisboa, em janeiro, que causou ferimentos em sete estrangeiros em situação regular no país.

Conforme disse à Lusa fonte oficial da Divisão de Investigação Criminal da PSP, para já foram constituídos quatro arguidos, "mas nos próximos dias" a polícia vai "constituir mais pessoas arguidas", na sequência de buscas desencadeadas na terça-feira em Lisboa, Loures, Sintra, Amadora e Odemira. Na operação, realizada no âmbito de agressões ocorridas na Rua do Benformoso, na capital, em 12 de janeiro, foram ainda apreendidas armas brancas e "alguns itens relevantes para a investigação que agora prossegue". A fonte da PSP salientou que, nas buscas, além das armas brancas, em quantidade e tipo não especificados, as autoridades apreenderam "muita documentação e telefones que agora têm de ser analisados", numa "investigação que está a decorrer e ainda está em segredo de justiça", coordenada pelo Ministério Público. Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revelou, na terça-feira de manhã, estar a realizar buscas domiciliárias e não domiciliárias nos cinco concelhos no âmbito de uma investigação sobre crimes de detenção de arma proibida e de ofensas à integridade física. PSP realiza buscas no Martim Moniz, Grande Lisboa e Odemira "Assume-se como objetivo material a recuperação e apreensão das armas utilizadas na prática do ilícito, bem como de todos os outros instrumentos sem aplicação definida que possam ser usados como arma de agressão", referiu a PSP na nota, sem dar pormenores e data das agressões. A operação visou igualmente a "remoção de armas ilícitas das vias públicas, promovendo, assim, um ambiente mais seguro e sereno para todos os residentes e utilizadores do espaço urbano", acrescentou. Sete cidadãos estrangeiros ficaram feridos, em 12 de janeiro, em consequência de uma desordem na Rua do Benformoso.