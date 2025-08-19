Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O capitão de infantaria Pedro Sousa, natural de Matosinhos, conquistou três títulos no Campeonato Mundial de Taekwondo Songahm, que decorreu em Phoenix, nos Estados Unidos.

Depois de ter sido campeão mundial em 2024, Pedro Sousa subiu novamente ao pódio, arrecadando os títulos nas categorias de Creative Forms, Xtreme Weapons e Combat Sparring.

O Exército Português realça que estes resultados evidenciam não só a preparação técnica e física do militar, como também valores intrínsecos à vida militar, como "rigor, dedicação, disciplina e espírito de superação".

Em comunicado, a instituição felicitou o Capitão Pedro Sousa pelo desempenho de excelência, sublinhando que o desporto militar é um instrumento de formação integral, promove a resiliência e fortalece a coesão entre os militares, projetando a imagem de profissionalismo das Forças Armadas portuguesas além-fronteiras.