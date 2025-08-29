Após 34 anos enterrada, a caixa foi recentemente retirada e lá se encontraram os seguintes objetos.

um CD da Kylie Minogue;

uma calculadora carregada a energia solar;

um passaporte;

uma televisão de bolso;

um holograma de floco de neve;

uma fotografia da Princesa Diana;

uma folha de papel reciclado;

uma coleção de moedas britânicas;

um recipiente com cinco sementes de árvores;

a cópia do jornal 'Times' da data em que foi enterrada a cápsula;

Apesar da maioria dos objetos estarem desgastados devido às décadas que estiveram debaixo da terra, todos permaneciam intactos.