Em 1991, a princesa Diana enterrou, no Great Ormond Street Hospital, em Londres, uma caixa de madeira com dez objetos escolhidos por duas crianças que venceram uma competição Blue Peter.
Após 34 anos enterrada, a caixa foi recentemente retirada e lá se encontraram os seguintes objetos.
- um CD da Kylie Minogue;
- uma calculadora carregada a energia solar;
- um passaporte;
- uma televisão de bolso;
- um holograma de floco de neve;
- uma fotografia da Princesa Diana;
- uma folha de papel reciclado;
- uma coleção de moedas britânicas;
- um recipiente com cinco sementes de árvores;
- a cópia do jornal 'Times' da data em que foi enterrada a cápsula;
Apesar da maioria dos objetos estarem desgastados devido às décadas que estiveram debaixo da terra, todos permaneciam intactos.
