Após 34 anos enterrada, a caixa foi recentemente retirada e lá se encontraram os seguintes objetos.

  • um CD da Kylie Minogue;
  • uma calculadora carregada a energia solar;
  • um passaporte;
  • uma televisão de bolso;
  • um holograma de floco de neve;
  • uma fotografia da Princesa Diana;
  • uma folha de papel reciclado;
  • uma coleção de moedas britânicas;
  • um recipiente com cinco sementes de árvores;
  • a cópia do jornal 'Times' da data em que foi enterrada a cápsula;

Apesar da maioria dos objetos estarem desgastados devido às décadas que estiveram debaixo da terra, todos permaneciam intactos.