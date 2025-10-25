Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A bloquista revelou que começou a ponderar a saída após as últimas eleições autárquicas, mas adiou o anúncio para evitar deixar o partido num “vazio” antes da convenção. “Tomo esta decisão porque considero que o Bloco pode beneficiar de ter outras pessoas e outras vozes. É uma decisão pessoal. A decisão sobre o futuro do Bloco é coletiva e acontecerá na próxima Convenção”, afirmou.

Num tom de balanço, reconheceu que os objetivos definidos após o fim da maioria absoluta do PS não foram cumpridos, sublinhando que o Bloco não conseguiu “encontrar novos caminhos” perante o crescimento da direita e da extrema-direita. “Não apenas continuou a redução do espaço eleitoral do Bloco, como a renovação que então fizemos não se revelou suficiente para relançar a nossa intervenção social”, afirmou, apontando ainda que a sucessão de campanhas eleitorais dos últimos anos “tirou espaço à reflexão interna”.

Apesar da saída da coordenação e do Parlamento, a deputada única do BE garantiu que vai continuar ativa no partido e na luta política: “Quero fazer política, lutar pelo meu país e pelo meu povo. Continuarei a fazer política dentro do Bloco de Esquerda — não como coordenadora, nem como deputada.”

Numa mensagem enviada previamente aos militantes, agradeceu o apoio recebido e reiterou a convicção de que o Bloco “beneficiará de ter, na coordenação e no Parlamento, pessoas com melhores condições para dar voz ao partido”. “A pluralidade reforça-nos”, escreveu, sublinhando que “cada moção à próxima Convenção apresentará as suas alternativas de direção”.

A bloquista, que liderou o partido durante dois anos e meio, despede-se assumindo responsabilidades e deixando um apelo à mobilização: “Não temos medo e venceremos os novos fascistas e toda a opressão com a força da ideia socialista.”

